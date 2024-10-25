Баєр втратив вінгера до кінця року

Вінгер Баєра Амін Адлі зламав малогомілкову кістку лівої ноги.

Про це повідомляє пресслужба леверкузенського клубу.

Найближчим часом Адлі перенесе операцію і розпочне роботу над відновленням. За прогнозами лікарів, 24-річний вінгер збірної Марокко зможе повернутися к гру лише в січні 2025 року.

Цю травму Адлі отримав у матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Бреста, який завершився внічию 1:1. В цьому поєдинку вінгер вийшов на заміну на 63-й хвилині замість Патріка Шика, проте вже через 18 хвилин був змушений покинути поле.

У поточному сезоні на рахунку Адлі 12 матів за Баєр в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

На даний момент Баєр з 7 очками у 3 матчах йде шостим у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.