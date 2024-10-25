Баєр втратив вінгера до кінця року
Амін Адлі (справа)
ФК Баєр
Вінгер Баєра Амін Адлі зламав малогомілкову кістку лівої ноги.
Про це повідомляє пресслужба леверкузенського клубу.
Найближчим часом Адлі перенесе операцію і розпочне роботу над відновленням. За прогнозами лікарів, 24-річний вінгер збірної Марокко зможе повернутися к гру лише в січні 2025 року.
Цю травму Адлі отримав у матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Бреста, який завершився внічию 1:1. В цьому поєдинку вінгер вийшов на заміну на 63-й хвилині замість Патріка Шика, проте вже через 18 хвилин був змушений покинути поле.
У поточному сезоні на рахунку Адлі 12 матів за Баєр в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.
На даний момент Баєр з 7 очками у 3 матчах йде шостим у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.