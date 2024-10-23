Артета: Коли Шахтар володіє м'ячем – ваша команда страждає

Наставник лондонського Арсеналу Мікель Артета після гри 3 туру Ліги чемпіонів (1:0) похвалив Шахтар.

Його слова цитує BBC.

"Дуже задоволений результатом. У Лізі чемпіонів завжди важко. Ми повинні були забивати більше у першому таймі, а в другому таймі я відчув невелику втому. Грати 60 хвилин вдесятьох кілька днів тому – це важко. Ми залишили гру трохи відкритою, але ми боролися за три очки.

Не знаю, чи був пов'язаний незабитий пенальті зі втомою. Треба віддати належне Шахтарю, вони хоробрі. Коли ви даєте їм час на роботу з м'ячем і втрачаєте його – ви будете страждати.

Ми пропустили цього сезону небагато, але Рая потрібен нам у такі моменти. Він дуже впевнений у собі, відчуває зв'язок з командою та у відмінній формі", – сказав Артета.