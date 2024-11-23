ПСВ – Шахтар: анонс матчу основного етапу Ліги чемпіонів
У середу, 27 листопада, український Шахтар проведе 5 матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" буде нідерландський ПСВ.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, Нідерланди. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Шахтар (Україна)
Останні матчі
Ліга чемпіонів: +1=1-2 (28 місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів – (-3).
За 4 тури "гірники" програли Аталанті (0:3) та Арсеналу (0:1), розписали мирову з Болоньєю (0:0) і перемогли Янг Бойз (2:1).
Чемпіонат України: +9=2-2 (Третє місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів – (+25).
За останні 5 матчів Шахтар переміг Колос (1:0), Чорноморець (2:1), Зорю (3:1) та Інгулець (6:0), а також розписав мирову з Динамо (1:1).
Найкращі бомбардири
- Георгій Судаков: 8 голів та 4 асисти за 19 матчів;
- Артем Бондаренко: 8 голів та 2 асисти за 18 матчів;
- Олександр Зубков: 6 голів та 3 асисти за 15 матчів.
Травмовані гравці
Тимур Пузанков (воротар).
ПСВ (Нідерланди)
Останні матчі
Ліга чемпіонів: +1=2-1 (24 місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів – (+2).
За 4 тури клуб програв Ювентусу (1:3), зіграв внічию зі Спортингом (1:1) та ПСЖ (1:1) і переміг Жирону (4:0).
Чемпіонат Нідерландів: +11=0-1 (Перше місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів – (+31).
За останні 5 матчів ПСВ переміг НАК Бреда (3:0), Зволле (6:0), АЗ Алкмар (2:1) та Спарту Роттердам (2:0), а також програв Аяксу (2:3).
Найкращі бомбардири
- Люк де Йонг: 8 голів та 4 асисти за 16 матчів;
- Малік Тільман: 6 голів та 4 асисти за 17 матчів;
- Рікардо Пепі: 6 голів та 1 асист за 15 матчів.
Травмовані гравці
Адамо Нагало (захисник); Джої Верман (півзахисник); Єрді Схаутен (півзахисник), Ірвінг Лосано (нападник); Люк де Йонг (нападник).
Особисті зустрічі
Це буде перша гра між командами.
До цього Шахтар 8 разів грав проти клубів з Нідерландів. В українського колективу 2 перемоги, 1 нічия та 5 поразок.
Своєю чергою ПСВ змагався з українськими командами 14 разів. Він здобув 5 перемог, 6 разів програв, ще 3 гри завершилися внічию.
Орієнтовні склади
Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Егіналду, Сікан.
ПСВ: Бенітес – Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс, Тіл, Мауро Жуніор, Тільман, Бакайоко, Ланг, Пепі.
Де дивитися
Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також наш сайт проведе текстову трансляцію.
Прогноз Чемпіона
Перемога ПСВ – 2:1.
Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має ПСВ. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Шахтаря – 1,42;
- Нічия – 5,20;
- Перемога ПСВ – 7,40.
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