ПСВ – Шахтар: анонс матчу основного етапу Ліги чемпіонів

У середу, 27 листопада, український Шахтар проведе 5 матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" буде нідерландський ПСВ.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, Нідерланди. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Шахтар (Україна)

Останні матчі

Ліга чемпіонів: +1=1-2 (28 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (-3).

За 4 тури "гірники" програли Аталанті (0:3) та Арсеналу (0:1), розписали мирову з Болоньєю (0:0) і перемогли Янг Бойз (2:1).

Чемпіонат України: +9=2-2 (Третє місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+25).

За останні 5 матчів Шахтар переміг Колос (1:0), Чорноморець (2:1), Зорю (3:1) та Інгулець (6:0), а також розписав мирову з Динамо (1:1).

Найкращі бомбардири

Георгій Судаков: 8 голів та 4 асисти за 19 матчів; Артем Бондаренко: 8 голів та 2 асисти за 18 матчів; Олександр Зубков: 6 голів та 3 асисти за 15 матчів.

Травмовані гравці

Тимур Пузанков (воротар).

ПСВ (Нідерланди)

Останні матчі

Ліга чемпіонів: +1=2-1 (24 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+2).

За 4 тури клуб програв Ювентусу (1:3), зіграв внічию зі Спортингом (1:1) та ПСЖ (1:1) і переміг Жирону (4:0).

Чемпіонат Нідерландів: +11=0-1 (Перше місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+31).

За останні 5 матчів ПСВ переміг НАК Бреда (3:0), Зволле (6:0), АЗ Алкмар (2:1) та Спарту Роттердам (2:0), а також програв Аяксу (2:3).

Найкращі бомбардири

Люк де Йонг: 8 голів та 4 асисти за 16 матчів; Малік Тільман: 6 голів та 4 асисти за 17 матчів; Рікардо Пепі: 6 голів та 1 асист за 15 матчів.

Травмовані гравці

Адамо Нагало (захисник); Джої Верман (півзахисник); Єрді Схаутен (півзахисник), Ірвінг Лосано (нападник); Люк де Йонг (нападник).

Особисті зустрічі

Це буде перша гра між командами.

До цього Шахтар 8 разів грав проти клубів з Нідерландів. В українського колективу 2 перемоги, 1 нічия та 5 поразок.

Своєю чергою ПСВ змагався з українськими командами 14 разів. Він здобув 5 перемог, 6 разів програв, ще 3 гри завершилися внічию.

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Егіналду, Сікан.

ПСВ: Бенітес – Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс, Тіл, Мауро Жуніор, Тільман, Бакайоко, Ланг, Пепі.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також наш сайт проведе текстову трансляцію.

Прогноз Чемпіона

Перемога ПСВ – 2:1.

Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має ПСВ. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Шахтаря – 1,42;

Нічия – 5,20;

Перемога ПСВ – 7,40.

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