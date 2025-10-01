Трубін – про матч проти Челсі: Ми могли зіграти набагато краще

Український голкіпер португальської Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував поразку від лондонського Челсі у другому турі Ліги Чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє видання A Bola.

«Ми могли зіграти набагато краще, особливо в першому таймі. Ми могли б витиснути з цієї гри більше, але це футбол, і потрібно грати з перших хвилин. Зараз ми зосереджені на Порту, чемпіонаті Португалії та Ньюкаслі після міжнародної паузи.

Ми їдемо туди, щоб постаратися перемогти. Це абсолютно різні матчі, різні команди. У Порту сім ігор, сім перемог, і ми будемо думати про хороші речі, які ми зробили сьогодні, і боротися за результат", – сказав Трубін.