Трубін – про матч проти Челсі: Ми могли зіграти набагато краще

Володимир Варуха — 1 жовтня 2025, 11:26
Український голкіпер португальської Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував поразку від лондонського Челсі у другому турі Ліги Чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє видання A Bola.

«Ми могли зіграти набагато краще, особливо в першому таймі. Ми могли б витиснути з цієї гри більше, але це футбол, і потрібно грати з перших хвилин. Зараз ми зосереджені на Порту, чемпіонаті Португалії та Ньюкаслі після міжнародної паузи.

Ми їдемо туди, щоб постаратися перемогти. Це абсолютно різні матчі, різні команди. У Порту сім ігор, сім перемог, і ми будемо думати про хороші речі, які ми зробили сьогодні, і боротися за результат", – сказав Трубін.

Матч закінчився перемогою Челсі з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі записаний на колумбійського півзахисника Бенфіки Річарда Ріоса. Також червону картку у поєдинку отримав Жоао Педро.

Раніше Моурінью висловився про матч проти Челсі у Лізі чемпіонів.

