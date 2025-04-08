Відомо, хто прокоментує матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Арсенал – Реал

8 квітня Ліга чемпіон повернеться чвертьфінальними матчами. Того ж дня у Лондоні Арсенал прийматиме мадридський Реал, а у Мюнхені Баварія зіграє проти Інтера. Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за Києвом.

Ці та інші ігри 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні – за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Арсенал – Реал прокоментують Олександр Новак і Віталій Кравченко. О 21:00 розпочнеться традиційна аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко і Сергієм Лук’яненком. Їхніми гостями стануть ексгравець збірної України Олександр Головко і футбольний блогер Олег Маслюк.

Трансляція матчу в Лондоні буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт". На медіасервісі також можна буде подивитися цю гру з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

MEGOGO

На грі Баварія – Інтер працюватимуть коментатори Володимир Кобельков і Віталій Похвала. О 21:35 розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки". Знайти трансляцію можна на каналі "MEGOGO Футбол Другий", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Нагадаємо, у попередній стадії Реал пройшов Атлетіко, доля путівки в чвертьфінал визначалась у серії пенальті. Арсенал за підсумком двох матчів здолав ПСВ – українець Олександр Зінченко в першому матчі відзначився голом у ворота колишнього клубу. Баварія у 1/8 фіналу двічі здолала леверкузенський Баєр, а Інтер розібрався з Феєнордом.