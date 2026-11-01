Страсбур розгромив Осер, Париж переміг Монако у 9 турі Ліги 1
У неділю, 1 листопада, у матчах 9 туру чемпіонату Франції Страсбур забив 5 м'ячів Осеру, а Ліон і Париж здобули перемоги з рахунком 2:0.
Страсбур розгромив Осер – 5:1. Дублем відзначився Гессім Яссін, ще по голу забили Дуаріо Ессугу, Марсьяль Годо та Конрад Хардер. Осер відповів влучним ударом Камерона Арчера, а на 74-й хвилині залишився в меншості після вилучення Ламі Діубате.
Ліон переміг Анже завдяки голам Ернеста Нуами на 38-й хвилині та Корентена Толіссо на 86-й.
Водночас Париж з аналогічним рахунком здолав Монако – обидва м'ячі ще до перерви забив Лассіне Сінаяко.
Закриватиме програму ігрового дня Ліги 1 поєдинок Марселя та Тулузи, який розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
9 тур, 1 листопада
Страсбур – Осер 5:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 41 Ессугу, 2:0 – 55 Годо, 3:0 – 62 Хардер (пенальті), 3:1 – 68 Арчер, 4:1 – 77 Яссін, 5:1 – 85 Яссін
Вилучення: 74 – Діубате (Осер)
Анже – Ліон 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 38 Нуама, 0:2 – 86 Толіссо
Париж – Монако 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 38 Сінаяко, 2:0 – 44 Сінаяко
- 21:45 Марсель – Тулуза
Напередодні Труа переміг Ле-Ман.