Ще один клуб зацікавився у підписанні Забарного

Український захисник Бормута Ілля Забарний продовжує привертати до себе увагу інших клубів.

The I Paper повідомляє, що оборонця не проти підписати ще одна команда Англійської Прем'єр-ліги – Ньюкасл.

Також зазначається, що "сороки" цікавляться одноклубником Забарного – вінгером Антуаном Семеньйо.

Раніше інтерес до українця проявляв ПСЖ, однак захисник не має наміру приєднуватися до французького клубу через те, що там грає росіянин Матвій Сафонов.

Також повіломлялося, що Забарний входить у сферу інтересів Тоттенгема, який в січні планує провести переговори щодо трансферу українського захсника.

За гравцем стежили і скаути Челсі, які переглядали українського гравця Борнмута як раз у матчі з Тоттенгемом, що проходив в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.