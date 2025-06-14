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Наполі не поспішає продавати півзахисника Бешикташу

Андрій Мошкун — 14 червня 2025, 17:39
Наполі не поспішає продавати півзахисника Бешикташу
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Бешикташ запропонував Наполі 12 мільйонів євро за центрального півзахисника Франка Ангісса.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Повідомляється, що неаполітанці відхилили пропозицію стамбульського клубу щодо 29-річного камерунця. Раніше з’являлася інформація про інтерес до гравця з боку Челсі.

Наполі орендував Ангісса у Фулгема наприкінці серпня 2021 року за 1,3 млн євро, а в липні 2022 року здійснив повноцінний трансфер за 16 млн євро.

В сезоні 2024/25 Ангісса провів 37 матчів, в яких відзначився 6 голами та 5 результативними передачами. Також в його пасиві 6 попереджень.

Раніше повідомлялося, що керівництво Наполі розглядає можливість віддати 10-й ігровий номер зірковому новачку команди, атакувальному хавбеку збірної Бельгії Кевіну Де Брейне.

Бешикташ Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Ангісса

Наполі

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