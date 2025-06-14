Наполі не поспішає продавати півзахисника Бешикташу
Бешикташ запропонував Наполі 12 мільйонів євро за центрального півзахисника Франка Ангісса.
Про це інформує Ніколо Скіра.
Повідомляється, що неаполітанці відхилили пропозицію стамбульського клубу щодо 29-річного камерунця. Раніше з’являлася інформація про інтерес до гравця з боку Челсі.
Наполі орендував Ангісса у Фулгема наприкінці серпня 2021 року за 1,3 млн євро, а в липні 2022 року здійснив повноцінний трансфер за 16 млн євро.
В сезоні 2024/25 Ангісса провів 37 матчів, в яких відзначився 6 голами та 5 результативними передачами. Також в його пасиві 6 попереджень.
Раніше повідомлялося, що керівництво Наполі розглядає можливість віддати 10-й ігровий номер зірковому новачку команди, атакувальному хавбеку збірної Бельгії Кевіну Де Брейне.