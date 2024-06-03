Баварія веде переговори з агентом лідера Манчестер Юнайтед
Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії.
Про це повідомляє португальське видання O Jogo.
Зазначається, що керівництво німецького клубу вже розпочало вести перемовини з агентом футболіста. Також гравцем серйозно цікавиться каталонська Барселона.
У сезоні-2023/24 португалець зіграв 48 матчів, забив 15 м'ячів та віддав 13 результативних передач.
Нагадаємо, "червоні дияволи" посіли 8 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Також в останньому матчі сезону МЮ переміг Манчестер Сіті у фіналі Кубку Англії. Ця перемога дозволила команді вийти в Лігу Європи.
Раніше повідомлялося, що Фернандеш не хоче покидати Манчестер Юнайтед.