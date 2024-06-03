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Баварія веде переговори з агентом лідера Манчестер Юнайтед

Микола Дендак — 3 червня, 00:40
Баварія веде переговори з агентом лідера Манчестер Юнайтед

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії.

Про це повідомляє португальське видання O Jogo.

Зазначається, що керівництво німецького клубу вже розпочало вести перемовини з агентом футболіста. Також гравцем серйозно цікавиться каталонська Барселона.

У сезоні-2023/24 португалець зіграв 48 матчів, забив 15 м'ячів та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, "червоні дияволи" посіли 8 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Також в останньому матчі сезону МЮ переміг Манчестер Сіті у фіналі Кубку Англії. Ця перемога дозволила команді вийти в Лігу Європи.

Раніше повідомлялося, що Фернандеш не хоче покидати Манчестер Юнайтед.

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