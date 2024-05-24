Фернандеш не хоче покидати Манчестер Юнайтед

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш розповів, що він не хоче покидати команду.

Його слова передає ESPN.

"Я найбільше на світі люблю виступати на Олд Траффорд. Я не хочу йти. Це завжди було моєю найвищою мрією.

Я просто хочу, щоб мої очікування збігалися з очікуваннями клубу. Якщо ви поговорите з будь-яким уболівальником, вони скажуть вам те саме. Ми хочемо конкурувати за лігу. Ми хочемо грати в Лізі чемпіонів. Ми хочемо бути у фіналі Кубку. Це те, чого я хочу.

Я просто хочу продовжувати битися. Я хочу бути тут. Моя сім’я хоче бути тут", — сказав футболіст.

У поточному сезоні португалець відіграв 47 матчів за свій клуб, забив 15 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, МЮ завершив цей сезон Англійської Прем'єр-ліги на 8 сходинці. В останньому турі команда обіграла Брайтон.