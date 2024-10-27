Голанд хоче продовжити контракт з Манчестер Сіті

Лідер атак Манчестер Сіті Ерлінг Голанд хоче продовжити контракт з чемпіонами Англії.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, переговори між сторонами вже ведуться. Сам форвард бачить своє найближче майбутнє саме в складі Манчестер Сіті.

Чинний контракт Голанда розрахований до літа 2027 году. В угоді прописана клаусула в розмірі 70 мільйонів євро, яка не діє для клубів АПЛ.

Раніше повідомлялося про те, що 24-річний нападник збірної Норвегії хоче покинути команду Жузепа Гвардіоли і продовжити кар’єру в одному з грандів іспанського футболу – Барселоні або мадридському Реалі.

Голанд виступає за Манчестер Сіті з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 14 голів у 13 матчах в усіх турнірах.