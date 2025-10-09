Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лідер Челсі повернеться до тренувань не раніше листопада

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 09:22
Лідер Челсі повернеться до тренувань не раніше листопада
Коул Палмер
Getty Images

Визначились строки відновлення лідера Челсі Коула Палмера від травми паху.

Про це повідомляє Daily Mail.

Очікується, що хавбек пропустить весь жовтень та повернеться до тренувань не раніше наступного місяця. Залишається невизначеним, чи встигне англієць відновитись до матчу з Тоттенгемом 1 листопада.

Палмер вийшов в основному складі "синіх" на матч проти Манчестер Юнайтед, проте його замінили вже на 21 хвилині – згодом тренер лондонців сказав, що гравець не був готовим на сто відсотків

Цього сезону англієць зіграв лише чотири матчі за Челсі, в яких забив два голи. 

Раніше повідомлялось, що Челсі зацікавився можливістю підписання хавбека збірної України.

Чемпіонат Англії, АПЛ травма Челсі Коул Палмер

Коул Палмер

Мареска розповів, коли Палмер відновиться від травми паха
Це надовго, – Мареска заявив про травму паха у Палмера
Мареска заявив, що Палмер грав з Манчестер Юнайтед не готовим на 100 відсотків
Не був готовий на 100%, – Мареска розкрив деталі травми Палмера
Палмер: Ми не переймалися тим, що у нас сумнівалися

Останні новини