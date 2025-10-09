Лідер Челсі повернеться до тренувань не раніше листопада

Визначились строки відновлення лідера Челсі Коула Палмера від травми паху.

Про це повідомляє Daily Mail.

Очікується, що хавбек пропустить весь жовтень та повернеться до тренувань не раніше наступного місяця. Залишається невизначеним, чи встигне англієць відновитись до матчу з Тоттенгемом 1 листопада.

Палмер вийшов в основному складі "синіх" на матч проти Манчестер Юнайтед, проте його замінили вже на 21 хвилині – згодом тренер лондонців сказав, що гравець не був готовим на сто відсотків.

Цього сезону англієць зіграв лише чотири матчі за Челсі, в яких забив два голи.

Раніше повідомлялось, що Челсі зацікавився можливістю підписання хавбека збірної України.