Лідер Барселони – про Фаті: Він мені як брат

Півзахисник каталонської Барселони Гаві висловився про появу Ансу Фаті на полі в матчі 33 туру Ла Ліги проти Мальорки та похвалив одноклубника за жагу до гри на тлі великої кількості травм.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Я дуже радий за Ансу. Він мені як брат, тому я дійсно дуже ним пишаюсь. Він зіграв просто чудовий матч". – сказав Гаві.

💙❤️ Gavi: “Yes, I'm very happy for Ansu because he's like a brother to me, and honestly, I'm very proud of him”.



“He played a great match today”. pic.twitter.com/xW5eB8PtAT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2025

У сезоні-2024/25 Фаті 10 разів з'являвся на поле, але цей матч був першим в основному складі за довгий час.

Зазначимо, що за свою кар'єру 22-річний футболіст через травми пропустив 672 дні, отримавши загалом 14 ушкоджень.

Раніше повідомлялось, що Барселона готова продати Фаті заради підписання форварда Манчестер Юнайтед.