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Ямал: Ми віримо, що ми найкраща команда в світі

Олег Дідух — 27 жовтня, 09:26
Ямал: Ми віримо, що ми найкраща команда в світі
Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер Барселони Ламін Ямал після розгромної перемоги 4:0 над Реалом заявив, що вважає свою команду найкращою в світі, а також прокоментував свій забитий гол.

17-річного гравця збірної Іспанії цитує Фабріціо Романо.

"Ми віримо, що ми найкраща команда у світі. Вони сказали, що ми перемагаємо лише звичайні команди… тепер ми обіграли Реал Мадрид з рахунком 4:0 у них вдома. Ми довели, що можемо перемогти будь-кого.

Мій гол? Можливо, гравці Реала не знали, що в мене є права нога… Тож я повинен використовувати її, коли це необхідно, наприклад сьогодні ввечері", – заявив гравець.

Нагадаємо, Ямал став наймолодшим автором гола в історії Ель Класіко – 17 років і 106 днів.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Ламін Ямал

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