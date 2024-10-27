Ямал: Ми віримо, що ми найкраща команда в світі

Вінгер Барселони Ламін Ямал після розгромної перемоги 4:0 над Реалом заявив, що вважає свою команду найкращою в світі, а також прокоментував свій забитий гол.

17-річного гравця збірної Іспанії цитує Фабріціо Романо.

"Ми віримо, що ми найкраща команда у світі. Вони сказали, що ми перемагаємо лише звичайні команди… тепер ми обіграли Реал Мадрид з рахунком 4:0 у них вдома. Ми довели, що можемо перемогти будь-кого.

Мій гол? Можливо, гравці Реала не знали, що в мене є права нога… Тож я повинен використовувати її, коли це необхідно, наприклад сьогодні ввечері", – заявив гравець.