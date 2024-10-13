Левченко висловився про гру збірної України у матчі Ліги націй проти Грузії

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко вважає, що у матчі Ліги націй проти Грузії, стан поля трохи заважав національній команді грати у "свій" футбол.

Його слова передає Tribuna.com.

"Так, поле дійсно було неідеальним для нашого футболу. Але думаю, що не все залежить від цього. Мені здається, що багато чого було заплановано попередньо. Коли тренери вирішують, що, можливо, нам потрібно грати дещо простіше – закидати м’яч вперед та грати вертикальніше. Іноді треба грати й на результат", – сказав Левченко.

Нагадаємо, раніше на стан футбольного поля жалілися гравці обох команд. Свою думку висловив дебютант збірної України Олександр Назаренко, воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі, та вінгер "синьо-жовтих" Михайло Мудрик, чий гол приніс перемогу над грузинами.