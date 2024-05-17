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Леоненко: Мене б Усик точно не зміг витіснити зі складу, а ось Ваната — легко

Микола Дендак — 17 травня, 11:14
Леоненко: Мене б Усик точно не зміг витіснити зі складу, а ось Ваната — легко

Колишній нападник київського Динамо і збірної України Віктор Леоненко вважає, що навіть якби Олександр Усик займався футболом, все одно не зміг би витіснити його зі складу, а ось Владислава Ваната — легко.

Його слова наводить Sport-express.ua.

"Однозначно Усик заграв би в Динамо! Кияни досі високих хапають. Мене б Усик точно не зміг витіснити зі складу, а ось Ваната легко! Ванат – найкращий бомбардир УПЛ, але не грає в основі збірної. Як це? Так, Довбик багато забиває за Жирону, але він тільки перший рік там грає.

Для Динамо Усик підходить зростом, а для Англії – своїми бійцівськими якостями та сильним характером. Будь-який англійський клуб був би для нього за щастя", — сказав колишній футболіст.

Нагадаємо, нещодавно Леоненко жорстко порівняв Артема Мілевського із собою.

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