Леоненко: Тоттенгем давав за мене три мільйони!

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко міг перейти в Тоттенгем, але на заваді трансферу стало небажанння Григорія Суркіса продавати гравця.

Про це Леоненко розповів у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Тут треба в Суркісів питати. Може, виховували, може, не хотіли, може, тому що в іншому клубі я міг заграти ще краще. Потім би Суркісу почали ставити запитання: "А чому ти його віддав?". Ось Тоттенгем давав за мене три мільйони! Лондонський клуб почав із двох, Динамо не влаштувало. Підняли до двох із половиною, потім до трьох, але Суркіс усе одно мене не відпустив. Григорій Михайлович мені тоді сказав: "Вітя, не вчи мене бізнесу", — сказав Леоненко.

На початку 1990-х років Віктор був одним із найкращих українських нападників. Втім, після конфлікту з Валерієм Лобановським Леоненко програв конкуренцію Шевченку, після чого його кар’єра по нисхідній.

Цікаво, що через кілька років у Тоттенгемі все ж опинився інший нападник Динамо — Сергій Ребров.