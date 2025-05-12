Його взагалі не варто було запрошувати: Леоненко – про звільнення Ашура

Ексфорвард Динамо Віктор Леоненко вважає, що керівництво Полісся зробило помилку, коли запросило на посаду головного тренера Імада Ашура.

Цитує Леоненка Sport.ua.

"Я думаю, як і всі нормальні люди – Ашура взагалі не варто було запрошувати. Кого він тренував і що довів? З таким же успіхом можна було тренера з Марса запросити. Наскільки я пам'ятаю, Ашур є ставлеником знаменитого і прогресивного PASS. Я б за цей прогресивний-проактивний футбол його давно б уже звільнив – "напівфланги", "контрпресинги", "25-ті зони". Навигадували різних слів, а грати краще не стали. Президентів просто дурять! Таке відчуття, що президентам наших клубів по 15 років", – заявив Леоненко.

Нагадаємо, Полісся оголосило про звільнення Ашура та усього його тренерського штабу. Фахівець очолював комануд з травня 2024 року, житомирський клуб став його першим досвідом самостійної роботи на дорослому рівні. Під керівництвом 37-річного фахівця команда провела 33 матчі, в яких здобула 13 перемог, 11 разів зіграла внічию та зазнала 9 поразок.

До завершення сезону команду буде тренувати наставник юнацької команди U-19 Полісся Олександр Максимов.

Згодом Полісся відсторонило від роботи операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута Анатолія Волкова. Наразі у житомирському клубі триває внутрішнє розслідування.