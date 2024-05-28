Леоненко: Ванат став найкращим бомбардиром чемпіонату, а Динамо все одно шукає нападника

Колишній нападник київського Динамо і збірної України Віктор Леоненко вважає, що нападник "біло-синіх" Владислав Ванат не заслужив на статус найкращого гравця сезону-2023/24 в Українській Прем'єр-лізі.

Про це футбольний експерт розповів в інтерв'ю "Збірна".

"Найкращий гравець чемпіонату? Ось це вже складно. Назву воротаря Колоса Кирила Фесюна, якого Шахтар має купити. Більше я нікого не бачу. З воротарями в нас, слава Богу, все добре.

Ванат? Він став найкращим бомбардиром УПЛ, а Динамо все одно шукає нападника. Тільки в Динамо таке може бути. Зрозуміло, що будуть говорити, що шукають для конкуренції, але конкуренція нахрін не потрібна, потрібні хороші футболісти", — сказав Леоненко.