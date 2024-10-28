Леоненко: Динамівці мають Криськіву подарунок зробити за цю картку

Київське Динамо на домашньому стадіоні вирвало нічию в донецького Шахтаря в матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги. "Українське Класико" завершилося з рахунком 1:1.

Після гри журналіст Чемпіона Микола Дендак поспілкувався з колишнім гравцем "біло-синіх" Віктором Леоненком. Він був вкрай незадоволеним рівнем гри команд, розкритикував Дмитра Криськіва за червону картку та заявив, що не розуміє, як можна вболівати за Динамо.

"Мені шкода вболівальників Динамо"

— Які у вас враження від гри?

— Я казав перед грою, що моментів може й не буде. Так воно і сталося. Чесно, мені шкода вболівальників Динамо, які приходять на футбол і бачать два моменти: удар Волошина і гол Караваєва. Ну і найстрашніше, що динамівці мають Криськіву подарунок зробити за цю картку.

— Якраз щодо цього моменту, чи заслужена червона?

— Я взагалі коли бачу ці дурні фоли, то хочу запитати у хлопців, що ви робите у футболі? Вдарити ззаду по ахіллах багато мізків не треба. Хоча суддя, звісно, міг і жовту показати. Він взагалі тільки одну жовту динамівцям показав (Андрієвському – прим.), хоча вони часто на ноги наступали, а це жовті, наскільки я пам'ятаю. Ну і "гірникам" дав три "гірчичника", але стільки не треба було, вистачило і червоної Криськіву.

— Яка мотивація у Криськіва могла бути, щоб йти у такий підкат?

— Це говорить про клас. Коли ти робиш такі дурні підкати, то показуєш, що в тебе його немає. От у нього є мізки? Він не встигає, навіщо так котитися.

ФК Динамо

"Не можна грати вдома і створити півтора моменти"

— Повертаючись до першого питання, чому вам шкода вболівальників Динамо?

— Бо не можна грати вдома і створити півтора моменти. Караваєв легко міг не забити, там і кут гострий, і в Різника міг влучити. Я не розумію, як так можна. От прийшли вболівальники, які бачать за 94 хвилини 4 моменти. У першому таймі лише перекладина, а в динамівців взагалі нічого. Лідери так не грають.

Хоча Шахтар до видалення виглядав цікавіше. Вони хоч щось створювали. Я думаю, що вони б перемогли, якби не картка. "Гірники" дійсно виглядали краще, тому ще питання, хто грав удома.

Подивіться на збірну України, в неї теж півтора моменти. Я не розумію, коли футболісти не можуть створювати моменти. Навіщо вони тоді взагалі на поле виходять і що вони на ньому роблять?

— В чому проблема, на вашу думку?

— Це клас гравців. Подивіться, куди вони б’ють. Кудись у Дніпро, як Волошин. Їм треба шкіряні м’ячі дати, які в наш час були, я би подивився, як вони битимуть. Тому, звичайно, якщо ти не створюєш моменти, то в тебе просто немає класу. І в нас ніхто нічого про це не каже. Зіграли внічию і всі раді. А чому радіти? Люди прийшли, подивилися на півтора моменти і все. Навіщо тоді ходити на футбол?

Взагалі у мене є питання до фанатів Динамо. Як ви за нього вболіваєте, якщо команда створює півтора моменти? От дивишся, наче біжать, намагаються, вмирають, одне одного луплять, але нічого не створюють. А потім нам казатимуть, що була напруга.

ФК Динамо

— Давайте розберемо голи в цьому матчі.

– Шахтар дурний гол забив. Просто заштовхали м’яч у ворота. А в моменті з голом Караваєва недопрацював бразилець. Але до цього в Динамо нічого не було, окрім удару Волошина. У Шахтаря ще удар Коноплі був.

— Чи можна когось виділити з гравців обох команд?

— Криськіва, звичайно. Взяв і підвів хлопців, що ті потім ригали вдесятьох. Зате спатимуть добре. А когось позитивно виділити не можу.

— Караваєв – джокер Динамо?

— Я не буду казати, що джокер, бо коли робиться 5 замін, то у будь-якому разі вгадаєш. Це раніше, коли дві-три заміни робили, то можна було так назвати.

— А як вам гра нападників киян?

— А вони були на полі? Я не бачив, щоб вони били по воротах. У Ваната жодного удару. Зате пишуть про Інтер. Нападники Динамо просто бігали, і все. Але ж форвард має сам створювати моменти.

ФК Динамо

— Чому на вашу думку стало так багато травм? У цьому матчі Попов зламався.

— Попов постійно травмований. Можливо він нефартовий, але в нього дійсно багато травм. Захисник має, як казали раніше, лупити нападників, а тут він більше за них травмується. Зате гетри порвані носить.

В Динамо взагалі майже всі захисники травмуються. Які причини? Можливо неправильний тренувальний процес, можливо навантажень не витримують. А може просто не фартить. Бо травму можна отримати у будь-якій ситуації. Он, Шевченко з ліжка вставав і отримав пошкодження.

Якщо говорити за минуле, то раніше захисники були залізні. Безсонов взагалі не розуміє, як захисник може отримати травму (сміється – прим.). Тож Попову треба більше старих матчів дивитися.

— Ну і наостанок, як оціните коментаторів?

— Чесно кажучи не дуже. Циганик за Динамо вболівав. Я вже казав раніше і Циганику, і Вацку, що коментатор не повинен за когось вболівати. Це дуже відчувається.