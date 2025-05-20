Сам не хотів приїжджати: Леоненко припустив, чому Ярмоленка не викликали у збірну України

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко пояснив відсутність Андрія Ярмоленка у заявці національної команди на турнір Чотирьох націй у Канаді.

Цитує Леоненка Sport-express.ua.

"Відсутність Ярмоленка? Ребров добре знає Андрія. Так само, як і Миколенка. Тут не треба ображатися на невиклик. Думаю, вони й самі не хотіли приїжджати на цей турнір замість відпустки", – розповів Леоненко.

У поточному сезоні 35-річний футболіст забив 12 голів та зробив асист у 32 матчах за Динамо. Нещодавно він відзначився 114-м голом в УПЛ, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром Динамо в історії чемпіонатів України.

Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав заявку на турнір Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.

7 червня наша національна команда зіграє проти Канади, а 10 – проти Нової Зеландії.