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Сам не хотів приїжджати: Леоненко припустив, чому Ярмоленка не викликали у збірну України

Олександр Булава — 20 травня 2025, 17:57
Сам не хотів приїжджати: Леоненко припустив, чому Ярмоленка не викликали у збірну України
Андрій Ярмоленко
УАФ

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко пояснив відсутність Андрія Ярмоленка у заявці національної команди на турнір Чотирьох націй у Канаді.

Цитує Леоненка Sport-express.ua.

"Відсутність Ярмоленка? Ребров добре знає Андрія. Так само, як і Миколенка. Тут не треба ображатися на невиклик. Думаю, вони й самі не хотіли приїжджати на цей турнір замість відпустки", – розповів Леоненко.

У поточному сезоні 35-річний футболіст забив 12 голів та зробив асист у 32 матчах за Динамо. Нещодавно він відзначився 114-м голом в УПЛ, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром Динамо в історії чемпіонатів України.

Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав заявку на турнір Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.

7 червня наша національна команда зіграє проти Канади, а 10 – проти Нової Зеландії.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

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