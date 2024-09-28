Леоненко назвав умову чемпіонства Динамо в УПЛ

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко вважає, що Шахтар може "подарувати" чемпіонство Динамо ще у першому колі чемпіонату України.

Цитує Леоненка Sport-express.ua.

"Якщо Шахтар буде так і далі розбазарювати, то Динамо вже можна вітати з чемпіонством. Я не очікував, що Шахтар так розкидатиметься очками, причому там, де втрачати не можна було. Судячи з того, як почала донецька команда, у Лізі чемпіонів їм буде ще складніше.

Якщо одну гру в УПЛ так само невдало зіграють і втратять очки, то Динамо можна буде сміливо вітати з чемпіонством. Я це завжди роблю перед початком чемпіонату, а не за два тури до завершення, як інші. Мабуть, головного тренера Шахтаря скоро приберуть, якщо будуть так розбазарювати. Одна-дві гри і все", – сказав Леоненко.