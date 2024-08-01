Йоро, за якого МЮ заплатив 62 млн, пропустить декілька місяців через травму
Захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро пропустить 3 місяці через травму.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
18-річний француз отримав травму в товариській грі проти Арсенала. Також у цьому матчі травмувалися Расмус Гойлунд та Маркус Рашфорд. Данський нападник буде перебувати у лазареті протягом 3 тижнів.
Нагадаємо, Йоро перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля за 62 млн євро. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували гравцю, щоб він перейшов у МЮ.