Йоро, за якого МЮ заплатив 62 млн, пропустить декілька місяців через травму

Захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро пропустить 3 місяці через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

18-річний француз отримав травму в товариській грі проти Арсенала. Також у цьому матчі травмувалися Расмус Гойлунд та Маркус Рашфорд. Данський нападник буде перебувати у лазареті протягом 3 тижнів.

🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Marcus Rashford, down in pain and also subbed off for Man United.



One more potential injury to check after Leny Yoro (3 months out) and Rasmus Højlund (6 weeks out).



⤵️🎥 @espnfc pic.twitter.com/LLvBggVAZg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024

Нагадаємо, Йоро перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля за 62 млн євро. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували гравцю, щоб він перейшов у МЮ.