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Чемпіон Футбол

Йоро назвав найкращий у світі чемпіонат

Андрій Яросименко — 23 липня, 09:43
Йоро назвав найкращий у світі чемпіонат

Футболіст Манчестер Юнайтед Лені Йоро назвав найкращий у світі національний чемпіонат.

Його слова передає клубна пресслужба.

"Англійська Прем'єр-ліга. Це місце, де футбол існує повною мірою. Там прекрасні фанати, високий рівень гравців, а ще там не буває легких ігор. Тому я вважаю цей чемпіонат найкращим у світі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, гравець перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували Йоро, щоб він перейшов у Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед Лені Йоро

Лені Йоро

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