Йоро назвав найкращий у світі чемпіонат

Футболіст Манчестер Юнайтед Лені Йоро назвав найкращий у світі національний чемпіонат.

Його слова передає клубна пресслужба.

"Англійська Прем'єр-ліга. Це місце, де футбол існує повною мірою. Там прекрасні фанати, високий рівень гравців, а ще там не буває легких ігор. Тому я вважаю цей чемпіонат найкращим у світі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, гравець перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували Йоро, щоб він перейшов у Манчестер Юнайтед.