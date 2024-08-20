У Ворсклу повернулися два легіонери, один з них — найкращий бомбардир позаминулого сезону

Албанець Таулян Сефері та Еннур Тотре з Північної Македонії повернулися у Ворсклу.

Про це полтавський клуб повідомив у своєму Instagram.

Обидва гравці до цього грали за інші команди на правах оренди: Сефері — за арабський Бані Яс, а Тотре — за рідну Шкендію.

Нагадаємо, Таулян відіграв у Ворсклі весь сезон-2022/23 та став найкращим бомбардиром команди —13 голів у 28 матчах. Висока результативність 27-річного форварда допомогла "біло-зеленим" посісти у тій кампанії 5 місце.

Еннур перейшов у Ворсклу влітку 2022 року, але провів лише 7 матчів, після чого повернувся у Шкендію, з якою нещодавно намагався пройти кваліфікацію Ліги конференцій, але вилетів уже в першому раунді.