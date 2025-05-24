Ноттінгем Форест не пускає легенду МЮ на свій стадіон через критику президента

Ноттінгем Форест відмовив екскапітану Манчестер Юнайтед Гарі Невіллу в праві відвідати домашній стадіон клубу під час матчу 38 туру АПЛ проти Челсі (25 травня).

Про це повідомляє The Times.

Невілл наразі працює експертом Sky Sports і повинен був працювати на матчі зі стадіону. Проте після відмови Ноттінгема телеканал працюватиме на цьому матчі не зі стадіону, а в студії у Лондоні.

Відмова Ноттінгем Форест пов’язана з тим, що Невілл розкритикував власника клубу Евангелоса Марінакіса за його поведінку після матчу АПЛ проти Лестера. Тоді Марінакіс спустився з трибун на поле і на підвищених тонах говорив із головним тренером команди Нуну Ешпіріту Санту. У клубі наполягають, що президент і тренер лише обговорювали важку травму Тайво Авонійї.

Зазначимо, що такого роду відмови з боку клубів не є порушенням регламенту АПЛ, тому штрафні санкції Ноттінгему не загрожують.