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Чемпіону світу 2006 року зроблять операцію через аномально криві ноги

Олег Дідух — 16 квітня 2025, 13:46
Чемпіону світу 2006 року зроблять операцію через аномально криві ноги
Джанлука Дзамбротта
instagram.com/gianlucazambrotta

Легендарний ексзахисник збірної Італії Джанлука Дзамбротта страждає від вальгусної деформації колінного суглоба, через яку ноги люди стають надмірно кривими.

Про це повідомляє Daily Mail.

Окрім цього захворювання, ситуацію з кривизною погіршили й операції з вирізання менісків обох ніг, які Дзамбротта переніс протягом кар’єри гравця.

"З часом мої ноги стали викривлятися. За всю свою кар'єру я не отримав жодної серйозної травми. Однак мені зробили три операції на внутрішніх менісках - зараз у мене їх немає ні у лівому, ні у правому колінах. Тому з часом мої ноги викривилися, і сьогодні я – лабораторна модель для багатьох хірургів. Лікарі дивляться і запитують, як я ходжу.

Через кілька років мені доведеться носити повний протез. На мене скоро чекає операція на обох колінах. Відвідав трьох або чотирьох провідних хірургів по всій країні, і вони не можуть пояснити мені, як у мене можуть бути такі коліна або як я можу займатися фізичними вправами, такими як падел-теніс, наприклад", – розповів 48-річний італієць.

Дзамбротта відомий перш за все за виступами за Ювентус у 1999 – 2006 роках. Також захищав кольори Комо, Барі, Барселони, Мілана та К’яссо. Провів 98 матчів і забив 2 голи за збірну Італії, з якою став чемпіоном світу 2006 року.

Раніше повідомлялося про те, що Максі Лопес став співвласником швейцарського клубу Парадізо.

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