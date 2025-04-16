Чемпіону світу 2006 року зроблять операцію через аномально криві ноги

Легендарний ексзахисник збірної Італії Джанлука Дзамбротта страждає від вальгусної деформації колінного суглоба, через яку ноги люди стають надмірно кривими.

Про це повідомляє Daily Mail.

Окрім цього захворювання, ситуацію з кривизною погіршили й операції з вирізання менісків обох ніг, які Дзамбротта переніс протягом кар’єри гравця.

"З часом мої ноги стали викривлятися. За всю свою кар'єру я не отримав жодної серйозної травми. Однак мені зробили три операції на внутрішніх менісках - зараз у мене їх немає ні у лівому, ні у правому колінах. Тому з часом мої ноги викривилися, і сьогодні я – лабораторна модель для багатьох хірургів. Лікарі дивляться і запитують, як я ходжу.

Через кілька років мені доведеться носити повний протез. На мене скоро чекає операція на обох колінах. Відвідав трьох або чотирьох провідних хірургів по всій країні, і вони не можуть пояснити мені, як у мене можуть бути такі коліна або як я можу займатися фізичними вправами, такими як падел-теніс, наприклад", – розповів 48-річний італієць.