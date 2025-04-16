Колишній чоловік Ванди Нари став співвласником швейцарського клубу

Колишній форвард Барселони та Мілана Максі Лопес став співвласником швейцарського футбольного клубу Парадізо.

Про це повідомляє пресслужба швейцарців.

Лопес разом зі своїми партнерами по інвестиційній компанії Maxco Capital придбав 40% акцій клубу Парадізо, який наразі виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Швейцарії.

41-річний аргентинець завершив кар’єру гравця в 2021 році, і після цього зайнявся інвестиціями у футбол. В 2022 році він разом зі своїми бізнес-партнерами здійснив невдалу спробу придбати 50% акцій англійського клубу Бірмінгем Сіті.

Окрім Барселони та Мілана, Лопес у своїй кар’єрі виступав за Рівер Плейт, Мальорку, ФК Москва, Греміо, Катанью, Сампдорію, К’єво, Торіно, Удінезе, Васко да Гама, Кротоне та Самбенедеттезе.

Вчора повідомлялося про те, що колишня дружина Максі Лопеса, Ванда Нара, купувала подарунки своєму коханцеві за гроші її другого чоловіка, Мауро Ікарді.