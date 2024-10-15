Манчестер Юнайтед вирішив позбавити Фергюсона зарплати

Нове керівництво Манчестер Юнайтед вирішило позбавити зарплати в клубі легендарного екс-тренера команди сера Алекса Фергюсона.

Про це повідомляє The Athletic.

Після завершення тренерської діяльності у 2013 році Фергюсон залишився працювати у структурі Манчестер Юнайтед на посаді посла клубу. За цю роботу він отримував багатомільйонну зарплату.

Після того, як частину акцій Манчестер Юнайтед викупила компанія Джима Реткліффа Ineos, клуб взяв курс на скорочення витрат. Тепер жертвою нової політики став і Фергюсон.

При цьому, 82-річний шотландець залишиться на посаді невиконавчого директора клубу.

Нагадаємо, Фергюсон очолював Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 роки. Привів команду до 13 чемпіонств у АПЛ та двох титулів переможця Ліги чемпіонів.

Недавно Фергюсон порадив Манчестер Юнайтед призначити головним тренером Массіміліано Аллегрі.