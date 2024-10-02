Фергюсон порадив Манчестер Юнайтед, ким замінити тен Гага

Легендарний наставник Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон вважає, що Массіміліано Аллегрі має замінити Еріка тен Гага на посту головного тренера "червоних дияволів".

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Після невдалого початку сезону керівництво манкуніанців задумалася про зміни на тренерському містку. Тиск на нідерландського фахівця збільшився після розгромної поразки на "Олд Траффорд" від Тоттенгема (0:3).

Колишній тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі зараз знаходиться без роботи, тому є одним з основних кандидатів на зміну тен Гага. Зазначається, що майбутнє нинішнього наставника МЮ залежатиме від двох матчів цього тижня.

У четвер, 3 жовтня, Манчестер Юнайтед завітає в гості до Порту в межах 2 туру Ліги Європи, а в неділю, 6 числа, манкуніанці зустрінуться з Астон Віллою в АПЛ.

Ще одна опція для "червоних дияволів" – Томас Тухель, який знаходиться без роботи після відходу з Баварії.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед розглядає призначення Руда ван Ністелроя на посаду тимчасового виконувача обов'язків головного тренера у разі звільнення Еріка тен Гага.

Нагадаємо, що наразі МЮ набрав 7 з 18 можливих очок у чемпіонаті Англії та посідає 12 місце у турнірній таблиці. У першому турі ЛЄ манкуніанці зіграли внічию з нідерландським Твенте (1:1). Під керівництвом тен Гага МЮ поставив антирекорд – команда опустилась на 12 місце після 6 турів АПЛ, такого не було з 2013 року.