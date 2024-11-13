Спочивайте з миром, опоненти "грифонів": епохальний реслер WWE презентував форму Дженоа

Дженоа презентував свою третю форму. Здавалося б, звичайна подія, але генуезький клуб, за який виступає українець Руслан Малиновський підійшов до промоції нового комплекту максимально креативно.

Спочатку "грифони" неабияк заінтригували своїх фанатів, виклавше наступне відео:

Ті, хто цікавляться американським реслінгом, одразу зрозуміли, в чому справа. На фоні звучить музична тема одного з найвеличніших реслерів в історії індустрії – "Трунаря".

Через кілька годин після відеотизеру Дженоа розкрив карти. Так, справді, легенда WWE взяв участь у презентації третього комплекту форми "россоблу". Звісно ж, футболка темного кольору, адже Андертейкер завжди виходив на ринг у своєму фірмовому темному плащі.

"Трунар" розпочав кар’єру в реслінгу ще у 1980-х роках. Доволі швидко він став одним із головних облич у WWE. Найбільше цей боєць відомий завдяки неймовірній серії з перемог на головному щорічному шоу, Реслманії, яка тривала 21 рік. У 2014 році на Реслманії ХХХ "Трунаря" переміг Брок Леснар, що стало одним із найбільш знакових моментів у історії реслінгу.