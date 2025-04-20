Саккі не рекомендує Реалу звільняти Анчелотті

Легендарний італійський тренер Арріго Саккі виступив на захист наставника Реала Карло Анчелотті після вильоту з Ліги чемпіонів від Арсенала та заявив, що мадридському клубу не варто звільняти 65-річного фахівця.

Саккі цитує Madrid Universal.

"Люди, які критикують його, мають хоч якесь уявлення про те, хто такий Анчелотті? Вони знають, що він виграв? Я вважаю його справжнім маестро футболу не тільки через його трофеї, а й через його людські якості. Реалу слід двічі чи тричі подумати, перш ніж прощатися з такою людиною як Карлетто.

Хоча це і частина футболу, мене засмучує, що всі критикують Карлетто за виліт Реала з Ліги чемпіонів і звинувачують його в цьому. Давайте поглянемо на його склад у цьому сезоні. У нього було багато травм, і він був змушений провести багато матчів без захисника, для якого ця позиція була б рідною", – заявив італієць.