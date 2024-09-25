Легендарний польський голкіпер відновить кар'єру, щоб грати за Барселону

Каталонська Барселона домовилася з польським голкіпером Войцехом Щенсним про підписання контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

34-річний воротар, що оголосив про завершення кар'єри наприкінці серпня, приєднається до "блаугранас" на правах вільного агента. У серпні він розірвав контракт з Ювентусом.

Щенсний прийде на заміну Марк-Андре тер Стегену, який травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. Нещодавно він переніс операцію та з великою ймовірністю більше не вийде на поле в поточній кампанії.

Зазначається, що найближчими днями польський футболіст пройде медичне обстеження та підпише контракт.

🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent.



Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract.



↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024

Зазначимо, що Щенсний провів за свою кар'єру 548 професійних матчів, пропустив 559 голів та 210 матчів відстояв на нуль. Найбільше поєдинків він відіграв за Ювентус — 252 та Арсенал — 181. Також 34-річний Щенсний є найкращим голкіпером збірної Польщі за кількістю проведених матчів за національну команду — 84 зустрічі, зокрема він виступав на Євро-2012, 2016, 2020 та 2024, а також на чемпіонатах світу-2018 та 2022.

Войцех Щенсний за 15 років кар'єри тричі виграв чемпіонат, Кубок, двічі Суперкубок Італії, а також двічі Кубок та один раз Суперкубок Англії. Зазначимо, що гравець ставав найкращим футболістом Польщі у 2022 році.