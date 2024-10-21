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Снейдер: Бускетс – справжній плакса, огидно

Олег Дідух — 21 жовтня, 19:28
Снейдер: Бускетс – справжній плакса, огидно
Веслі Снейдер

Колишній півзахисник Інтера та збірної Нідерландів Веслі Снейдер різко розкритикував гравця Серхіо Бускетса за його симуляції в часи виступів за Барселону.

40-річного нідерландця цитує Goal.com.

"Справжній плакса, огидно. Від нього завжди діставалося іншим, але сам тримати удар він не вмів. Після першого ж удару він починав нити. Коли Мотта вдарив його в 2010-му, Серхіо валявся по полю, підглядаючи, чи не отримав Тіаго червону картку, а потім встав – усе гаразд", – заявив Снейдер.

Нідерландець описує епізод, який стався у півфіналі Ліги чемпіонів сезону-2009/10. Тоді гравець Інтера Тіаго Мотта отримав червону картку за удар в обличчя Бускетса.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер Маямі, за який виступає іспанець, зіграє на клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Бускетс Веслі Снейдер

Веслі Снейдер

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