Снейдер: Бускетс – справжній плакса, огидно

Колишній півзахисник Інтера та збірної Нідерландів Веслі Снейдер різко розкритикував гравця Серхіо Бускетса за його симуляції в часи виступів за Барселону.

40-річного нідерландця цитує Goal.com.

"Справжній плакса, огидно. Від нього завжди діставалося іншим, але сам тримати удар він не вмів. Після першого ж удару він починав нити. Коли Мотта вдарив його в 2010-му, Серхіо валявся по полю, підглядаючи, чи не отримав Тіаго червону картку, а потім встав – усе гаразд", – заявив Снейдер.

Нідерландець описує епізод, який стався у півфіналі Ліги чемпіонів сезону-2009/10. Тоді гравець Інтера Тіаго Мотта отримав червону картку за удар в обличчя Бускетса.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер Маямі, за який виступає іспанець, зіграє на клубному чемпіонаті світу 2025 року.