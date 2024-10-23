Капело оцінив трансфер Довбика в Рому

Колишній головний тренер Роми Фабіо Капелло розкритикував римлян за старт сезону та похвалив українського нападника Артема Довбика.

Цитує тренера La Gazzetta dello Sport.

"Звільнення Де Россі мене приголомшило. Те, що було створено ним, було втрачено. Юрич просить зовсім інші речі, і команда ще не засвоїла цей новий стиль гри. Клуб наразі перебуває не на своєму місці в турнірній таблиці, але, звісно, ми все ще не бачимо команди", – сказав фахівець.

Легендарний італійський фахівець виділив гру Артема Довбика та Пауло Дибалу.

"Єдиний, хто діяв на високому рівні в матчі з Інтером, був Дібала. Своїми трьома або чотирма вертикальними передачами він поставив труднощі перед суперником. Довбик? Це чудовий трансфер, у матчі з Інтером він непогано підігравав партнерам", – розповів Капелло.

Капелло очолював Рому у період від 1999 до 2004 року. Під його керівництвом команда виграла своє останнє Скудетто.

Наступний матч "вовки" зіграють у четвер, 24 жовтня, проти Динамо Київ у Лізі Європи, початок – о 19:45 за Києвом. Наразі у Роми 1 очко у двох матчах Ліги Європи і 27 місце у турнірній таблиці. Динамо з 0 балів йде 35-м.