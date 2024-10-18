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Каньїсарес висловився про гру Луніна: Завжди дає гарантію та стабільність

Андрій Яросименко — 18 жовтня, 14:05
Каньїсарес висловився про гру Луніна: Завжди дає гарантію та стабільність
Андрій Лунін
Getty images

Колишній воротар мадридського Реала Сантьяго Каньїсарес схвально висловився про гру Андрій Луніна у воротах "вершкових.

Його слова передає Relevo.

"Куртуа є номером 1. Це Ліонель Мессі чи Кріштіану Роналду серед воротарів. Він – беззаперечно перший. Грати без Куртуа гірше, ніж грати з ним – це очевидно, незалежно від якості його заміни. Водночас із цим, Лунін завжди дає гарантію та стабільність у воротах, але Куртуа дає те, що не дасть жоден воротар", – сказав Каньїсарес.

54-річний іспанець знаходився в системі Реала з 1988 до 1998 року. За першу команду провів 55 матчів у всіх турнірах. Потім 10 сезонів виступав за Валенсію. У складі збірної Іспанії відіграв 46 поєдинків.

Зазначимо, що Куртуа – головний конкурент Андрія Луніна у складі "вершкових". Напередодні через травму бельгійця 25-річний українець зміг отримати ігрову практику, провівши два матчі за Реал: з Ліллем в Лізі чемпіонів і зустрічі з Вільярреалом в чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Луніним цікавиться принциповий суперник "королівського клубу" – Атлетико.

Андрій Лунін Каньїсарес Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Тібо Куртуа

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