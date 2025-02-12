Останній клуб чемпіонату Португалії підписав ексгравців збірної Чехії, Франції та Нідерландів

Боавішта, яка наразі посідає останнє місце в чемпіонаті Португалії, посилилась відразу шістьма футболістами, серед яких є гравці з великим досвідом.

Про це пише A Bola.

Склад команди з міста Порту посилили Сідуан Фогнінг, Осман Какай, Мусса Коне, Томаш Вацлік, Лейван Курзава та Марко Ван Гінкель.

Зазначимо, що Боавішта не мала права підписувати гравців через бан від ФІФА, але він перестав діяти, що дозволило клубу внести цих гравців у заявку на чемпіонат.

Особливо виділяються підписання Вацліка, Курзави та Ван Гінкеля.

Чеський голкіпер грав за Спарту, Базель, Севілью, Гадерсвіл, а останнім його місцем роботи був Нью-Інгленд Революшн. За збірну своєї країни він провів 54 гри.

Лейван Курзава був вільним агентом з минулого літа, коли закінчився контракт із ПСЖ. За парижан захисник виступав з 2015 року. На його рахунку 1 гол за 13 матчів у складі збірної Франції.

Ван Гінель протягом кар'єри виступав за Челсі, Мілан, а з 2016 до 2023 року виступав за ПСВ. Останнім його клубом був Вітесс. Захисник провів 8 матчів за збірну Нідерландів.