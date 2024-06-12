Неста став головним тренером Монци

Легендарний захисник Мілана і збірної Італії Алессандро Неста очолив Монцу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт підписаний на 1 рік з можливістю продовження ще на сезон. Фінансові деталі не розголошуються.

На цій посаді він замінить Раффаеле Палладіно, який перейшов у Фіорентину.

Зазначимо, що Неста після завершення кар'єри у 2014 році встиг попрацювати тренером американського Маямі та двох італійських клубів — Перуджі (сезон-2017/18) і Фрозіноне (2019-2021 роки). У червні минулого року він очолив Реджану, що завершила сезон на 11-й сходинці в Серії B.

Монца в попередньому сезоні фінішувала 12-ю в елітному дивізіоні чемпіонату Італії.