Неста може стати головним тренером клубу Серії А

Легендарний захисник Мілана і збірної Італії Алессандро Неста може очолити Монцу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт з італійським тренером буде розрахований до 2025 року з можливістю продовження ще на сезон.

🔜 Done Deal and confirmed! Alessandro #Nesta will be new #Monza’s coach. Contract until 2025 with the option for 2026. #transfers https://t.co/edPlXVrndb — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 6, 2024

Напередодні головний тренер Монци Раффаеле Палладіно очолив Фіорентину. На заміну йому генеральний директор клубу Адріано Галліані запросить чемпіона світу 2006 року Алессандро Несту, який очолював клуб Серії В Реджану.

Зазначимо, що Неста після завершення кар'єри у 2014 році встиг попрацювати тренером американського Маямі та двох італійських клубів — Перуджі (сезон-2017/18) і Фрозіноне (2019-2021 роки). У червні минулого року він очолив Реджану, що завершила сезон на 11-й сходинці в Серії B. Монца в попередньому сезоні фінішувала 12-ю в елітному дивізіоні чемпіонату Італії.