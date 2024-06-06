Неста може стати головним тренером клубу Серії А
Легендарний захисник Мілана і збірної Італії Алессандро Неста може очолити Монцу.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Контракт з італійським тренером буде розрахований до 2025 року з можливістю продовження ще на сезон.
Напередодні головний тренер Монци Раффаеле Палладіно очолив Фіорентину. На заміну йому генеральний директор клубу Адріано Галліані запросить чемпіона світу 2006 року Алессандро Несту, який очолював клуб Серії В Реджану.
Зазначимо, що Неста після завершення кар'єри у 2014 році встиг попрацювати тренером американського Маямі та двох італійських клубів — Перуджі (сезон-2017/18) і Фрозіноне (2019-2021 роки). У червні минулого року він очолив Реджану, що завершила сезон на 11-й сходинці в Серії B. Монца в попередньому сезоні фінішувала 12-ю в елітному дивізіоні чемпіонату Італії.