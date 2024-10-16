Чемпіон світу-2006 звинуватив Гвардіолу в своїх проблемах у кар’єрі

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола нещодавно побував у Італії, де зустрівся з колишніми партнерами по Брешії – Лукою Тоні та Роберто Баджо.

Тоні під час вечері з іспанським фахівцем записав відео, яке виклав на своїй сторінці в Instagram. На ньому форвард жартома звинуватив у тому, що під кінець кар’єри довго не міг знайти собі новий клуб.

"Я сиджу поряд із людиною, яка змінила футбол. Пеп, ти своїми "хибними дев’ятками" зіпсував весь футбол. Через тебе я чотири роки не міг знайти собі команду".

Гвардіола та Тоні разом виступали за Брешію у 2001 – 2022 роках. Італієць завжди вважався класичним центрфорвардом таранного типу.

Раніше Гвардіола заявив, що тренуватиме в Італії тільки якщо до його штабу увійде Роберто Баджо.