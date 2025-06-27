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Боруссія Дортмунд хоче орендувати юну зірку Реала

Олег Дідух — 27 червня 2025, 14:24
Боруссія Дортмунд хоче орендувати юну зірку Реала
Франко Мастантуоно
IMAGO

Боруссія Дортмунд хоче орендувати талановитого новачка Реала Франко Мастантуоно.

Про це повідомляє Defensa Central.

Наразі Мастантуоно виступає за свій рідний клуб, Рівер Плейт. До Реала він приєднається 14 серпня поточного року, коли аргентинському хавбеку виповниться 18 років. Проте у хавбека немає впевненості в тому, що він отримуватиме у наступному сезоні достатньо ігрової практики в Реалі.

Цим хоче скористатися Боруссія Дортмунд. Німецький клуб готовий запропонувати Реалу 5 мільйонів євро за річну оренду Мастантуоно.

У поточному сезоні на рахунку Мастантуоно 7 голів і 4 асисти в 22 матчах за Рівер Плейт у всіх турнірах. Реал заплатив за гравця 45 мільйонів євро, активувавши клаусулу в його контракті.

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