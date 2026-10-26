Калиниченко назвав гравця, який заслужив Золотий м’яч-2026

Колишній гравець збірної України Максим Калиниченко вважає, що англійський форвард Баварії Гаррі Кейн заслужив виграти Золотий м'яч-2026.

Слова колишнього хавбека наводить Український футбол.

"Я б віддав Кейну – за сукупністю заслуг. Думаю, основна боротьба буде між ним, Ямалем і Мбаппе. Кейн – дуже розумний футболіст, який за кар'єру багато разів перебудовував свою гру й продовжує це робити. Номінально він дев'ятка, але під час матчу може грати фактично на будь-якій позиції.

Ямаль молодий, у нього все попереду. Хоча йому можуть дати нагороду саме тому, що він стане наймолодшим її володарем. Зробити таке шоу. Родрі вже має цей приз. Гіршим він не став, а може, навіть став кращим. Але не думаю, що півзахисникові дадуть "Золотий м'яч" удруге. Тому я б узагалі не розглядав його серед головних претендентів. Не тому, що він гірший за інших, – просто не дадуть. Дембеле теж не дадуть: він не яскравіший за головних конкурентів", – заявив Калиниченко.