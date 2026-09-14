Ексгравець збірної України Калиниченко очолив мініфутбольний клуб

Колишній футболіст збірної України (47 ігор) та Дніпра (124) Максим Калиниченко продовжить свою тренерську кар'єру у мініфутбольному клубі QLevel.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Саме 47-річний наставник повезе команду на Єврокубок з мініфутболу, який відбуватиметься із 26 по 30 вересня в іспанському місті Камбрілс (Каталонія).

На груповому етапі команда з Рівного зіграє проти румунського Лайона Кабс, грецького Фламінгоса та іспанського Райзінг Раймон.

Додамо, що у своїй кар'єрі тренера Калиниченко працював у харківському Металісті-2, житомирському Поліссі, московській Родіні, Ризі та Левадії (Естонія).

Нагадаємо, що естонський клуб звільнив українського спеціаліста (22 вересня 2022 року) через 10 днів після його призначення на посаду. Команда встигла провести під його керівництвом лише один офіційний матч.