Клуб Калиниченка дійшов до 1/4 фіналу Єврокубку з мініфутболу

Рівненський клуб Qlevel, який очолює Максим Калиниченко, дійшов до чвертьфіналу Єврокубку з мініфутболу, де поступився польській команді Дума Тартану.

Зустріч завершилася із рахунком 1:2.

Усю долю поєдинку вирішив пропущений гол рівненського колективу на останніх хвилинах. Додамо, що Дума Тартана протягом цього турніру не зазнала жодної поразки.

Єврокубковий турнір підопічні Калиниченка розпочали з поразки від грецького Фламінгос (1:3) у першому турі групового етапу. Утім, вже згодом українська команда вирвала вольову звитягу над румунським Лайон Кабс (5:4) та декласувала Разінг Раймон з Іспанії (13:3).

Завдяки цим результатам рівняни пройшли до стадії плейоф, де в 1/16 здолали французький Ле Блюз Файв (2:1), а в 1/8 справилися у серії пенальті з Сілаші еш Баратаї із Будапешта (3:3 пен. 3:2).

Зауважимо, що колишній футболіст збірної України та Дніпра став на чолі Qlevel 14 вересня.