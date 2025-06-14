Володар Золотого м'яча претендує на посаду головного тренера російського клубу
Чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії та володар Золотого м'яча-2006 Фабіо Каннаваро може очолити московський ЦСКА.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, клуб країни-терориста зацікавлений у запрошенні 51-річного італійця на посаду головного тренера. Думки самого фахівця щодо можливості працювати на території агресора залишаються невідомими.
Фабіо Каннаваро залишився без роботи у квітні цього року, коли його звільнили із загребського Динамо, в якому він пропрацював трохи більше трьох місяців.
Варто зазначити, що Каннаваро був одним з учасників благодійного матчу Game4Ukraine, який проводився на підтримку України.
Проте це не зупинило його минулої осені від поїздки до Росії на турнір з падл тенісу, який організовувала російська букмекерська організація.