Чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії та володар Золотого м'яча-2006 Фабіо Каннаваро може очолити московський ЦСКА.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, клуб країни-терориста зацікавлений у запрошенні 51-річного італійця на посаду головного тренера. Думки самого фахівця щодо можливості працювати на території агресора залишаються невідомими.

Фабіо Каннаваро залишився без роботи у квітні цього року, коли його звільнили із загребського Динамо, в якому він пропрацював трохи більше трьох місяців.

Варто зазначити, що Каннаваро був одним з учасників благодійного матчу Game4Ukraine, який проводився на підтримку України.

Проте це не зупинило його минулої осені від поїздки до Росії на турнір з падл тенісу, який організовувала російська букмекерська організація.