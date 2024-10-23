Життя – сувора річ: легендарний голкіпер довів фаната до сліз, відбивши два пенальті поспіль

На вихідних був зіграний матч між Ліверпулем та Челсі (2:1), у перерві якого стався доволі кумедний випадок.

Легендарний голкіпер збірної Англії Девід Джеймс вирішив потішити фанатів своє грою у воротах, запросивши охочих пробити йому пенальті.

Зголосився це зробити маленький вболівальник Ліверпуля, який хотів забити на "Енфілді". Спойлер: іменитий футболіст не дав йому це зробити.

Хлопчик пробив 11-метровий і Джеймс витягнув удар. Фанати попросили дати малому шанс і той погодився. На диво багатьох, воротар знову не дозволив вболівальнику забити, але на це трибуну вже відреагували незадоволеним галасом.

Реакція самого ж Девіда – безцінна. Голкіпер просто розвів руками, але потім потиснув руку хлопчику, перепросивши в нього.

David James turned into the villain as he saved TWO penalties from a young fan at half-time yesterday 😮🧤 pic.twitter.com/9j33DQk5FX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 21, 2024

Нагадаємо, Джеймс завершив свою футбольну кар’єру у 2014 році після виступів за індійський клуб Керала Бластерс. Протягом своєї кар'єри він став одним із найбільш впізнаваних голкіперів Англії, зігравши за такі відомі клуби, як Ліверпуль, Манчестер Сіті, Астон Вілла, Вест Гем і Портсмут.