"Ти вирішив на користь королеви": як азербайджанський арбітр став легендою чемпіонатів світу

Збірна України сьогодні зіграє в Баку на Республіканському стадіоні, що носить ім'я Тофіка Бахрамова – унікального арбітра, який став знаменитістю завдяки одному рішенню.

Це був фінал ЧС-1966, Англія грала проти Німеччини, і на 101-й хвилині Джеффрі Герст пробив у поперечину.

Був гол? Не було голу?

Вирішувати долю матчу випало саме Бахрамову.

Чемпіон розповідає, як усе було і якою людиною був головний азербайджанець світового футболу.

***

Гравці збірної України точно побачать його, коли приїдуть на матч.

Пам'ятник Тофіку Бахрамову стоїть прямо перед головною ареною Баку; там він у формі, з фірмовими вусами впевнено вказує пальцем вперед.

На центр поля.

Коли монумент встановили у 2004-му, на подію прийшли президент Азербайджану Ільхам Алієв, тодішні боси ФІФА та УЄФА Зепп Блаттер та Мішель Платіні, але честь відкрити статую випала ще правильнішій людині – це сер Джеффрі Герст прилетів із Великобританії, аби вшанувати свого співавтора.

"Чесно кажучи, я не бачив і не чув, щоб стадіон коли-небудь називали на честь футбольного арбітра", – сказав тоді Блаттер, і це правда.

Бахрамов унікальний – і стадіоном, і пам'ятником, а головне – історією, що стоїть за цим усім.

Монумент Тофіку Бахрамову в Баку, report.az

***

У його часи футбольні судді не ділилися на бокових та головних. Робота лайнсмена вважалася незначущою; такою, що будь-хто впорається.

Бахрамов зізнавався, що ніколи її не любив.

Передусім в чемпіонаті СРСР він був відомий як арбітр в полі, і до 1964-го назбирав досить досвіду, аби його підвищили до міжнародних матчів.

То була золота епоха радянського футболу. Збірна СРСР не лише виграла Євро-1960, а й аргументовано боролася за всі трофеї. Паралельно арбітр Ніколай Латишев мав такий авторитет, що йому довірили фінал ЧС-1962 між Бразилією та Чехословаччиною.

Згодом пліткували, що якраз Латишев використав дружбу із шефом ФІФА Стенлі Роузом, аби протягнути Бахрамова боковим на фінал домашнього для Англії мундіалю.

Ймовірно, це вигадка.

1962 #WorldCup final match referee Nikolay Latyshev from the Soviet Union was born #OTD 105 years ago https://t.co/jvYPHU5DFY pic.twitter.com/EXMhGtNEXO — Euro Football (@intl_football15) November 22, 2018

Трохи раніше на ЧС-1966 Тофік відпрацював у полі матч Швейцарія – Іспанія, де в спірній ситуації відмінив гол "Наті". Преса його за це розіп'яла, а от суддівський комітет підтримав.

Та історія і викувала йому репутацію людини, що не боїться відповідальності і складних рішень – якраз те, що треба у фіналах.

Ох і дивна у них тоді була бригада!

Бахрамов та словак Кароль Гальба виконували обов'язки лайнсменів, а головним арбітром в полі ФІФА обрала Готфріда Дінста із загниваючої капіталістичної Швейцарії.

Визначати ж переможця мали господарі-англійці та збірна ФРН, де ще не було Зеппа Маєра й Герда Мюллера, проте вже стелився в підкатах Франц Беккенбауер, який у півфіналі забив шедевр і зламав ногу не кому-небудь, а Йожефу Сабо. Втім, то інша історія.

RIP Franz Beckenbauer



Here is his goal in the 1966 World Cup Semi Final at Goodison Park. pic.twitter.com/XpEdqGG8B1 — 𝐓𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 𝐓𝐕 (@ToffeeTVEFC) January 8, 2024

***

Наша ж бере початок у екстратаймах фіналу – після того, як Вольфганг Вебер на 90-й хвилині зробив рахунок 2:2, змусивши "Вемблі" замовкнути.

У той момент англійцям здалося, що перемога тікає з рук назавжди.

Як було не переживати? За німців грав, наприклад, супербомбардир Гамбурга Уве Зеелер із понад 400 голами за плечима. У "Трьох левів" не було вибору – вони мусили продовжувати тиск, щоб не почали тиснути їх.

Все сталося дуже швидко. Алан Болл вибіг у контратаку по правому флангу, прострілив у центр, де Джеффрі Герст першим дотиком прийняв, а другим щосили пробив з розвороту в поперечину, від якої м'яч відлетів в бік лінії воріт.

Стадіон миттєво заревів: "Гол!"

Арбітр Дінст момент проморгав і лише зупинив матч без готового рішення.

Тим часом німці категорично заперечували взяття воріт і кричали, що м'яч навіть до лінії не долетів, що вже точно не було правдою.

Це зараз у суддів є ВАР, Hawk-Eye та інші технології, а тут 1966-й надворі; перший Мундіаль, який знімали на кольорову камеру.

Що ж робити?!

У пошуках відповіді Дінст побіг до Бахрамова, який був на німецькій стороні поля, і ось тут настав його момент слави. Тофік виглядав впевненим, як ніколи в житті. Його "Так!" було чутно навіть фанам, а хто не почув, той побачив, як ствердно хитнулася сива шевелюра азербайджанця.

Вже за секунду він був повністю оточений німцями, які один перед одним кричали "Найн!"

Легенда гласить, що він відповів їм усіма німецькими словами, які знали діти війни: "Не "найн", а "я". Кругом марш, і айн-цвай-драй на середину поля!"

За ту фразу німці назавжди його прозвали "Mister zwei-drei" – вони не зрозуміли гумору.

А ще у їхньому сленгу прописалася фраза "Wembley-Tor", яку ще довго застосовували до голів-фантомів, які неможливо було перевірити.

Over een week zitten we nu in het vliegtuig richting Bakoe. Onwijs veel zin in. De wedstrijd wordt gespeeld in het Tofiq Bahramov stadion. Bahramov was een beroemde Sovjet scheidsrechter, maar vergaarde de meeste roem door een goal toe te kennen aan Engeland in 1966. Uw weet wel. pic.twitter.com/sw2jLyJboi — Roger Bergs (@bergs_roger) October 16, 2024

***

За рахунку 3:2 на свою користь Англія уже перемогу не віддала.

Навпаки, ближче до фіналу Герст забив ще раз, оформивши хет-трик – і тоді "Вемблі" заспівав, як не співав більше ніколи.

"Спасибі вам, ви врятували мою репутацію", – подякував Бахрамову після фіналу Дінст.

Також до Тофіка за його ж словами підійшов капітан Бундестім Зеелер, що повівся як аристократ, а не якась шпана: "Герр Бахрамов, прийміть вибачення. Я був неправий, коли оскаржував ваше рішення. Ми подивилися повтори, гол зарахований правильно".

І тоді настав час почестей.

ФІФА, наприклад, вручила Золотий свисток найкращому рефері турніру не Дінсту, як передбачалося, а всій бригаді, аби Бахрамов теж отримав приз.

Today marks the 100th anniversary of one of the most respected football referees in the world, Tofiq Bahramov.



His decision decided the 1966 World Cup final between England and Germany. He is the first, if not only, referee to have a stadium named after him. #Legend pic.twitter.com/TRp1eMLBOD — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) January 29, 2025

Королева Єлизавета ІІ особисто подарувала Тофіку репліку Ніки – трофею Мундіалю, який англійці так святкували, що невдовзі втратили, поки його не знайшов пес Піклз. Втім, це теж інша історія.

Що ж до нашої, то ще один радянський арбітр Сєргєй Хусаїнов передає діалог Бахрамова із Латишевим одразу після фіналу.

"Я правильно вирішив?" – спитав азербайджанець.

"Ти вирішив на користь королеви", – відповів москвич.

І насправді Бахрамов ніколи цього не соромився. Навпаки, він пишався і тим матчем, і рішенням, і дружбою, яка у нього зав'язалася з англійцями.

***

В подальшому він вже як головний арбітр двічі обслуговував знакові для британців матчі.

Перший – півфінал КЄЧ-1967/68, коли Джордж Бест на "Олд Траффорд" забив єдиний гол Ман Юнайтед у протистоянні з Реалом.

Другий – дебютний в історії фінал Кубка УЄФА у 1972-му, коли Мартін Чіверс приніс Тоттенгему перемогу над Вулвергемптоном 2:1.

Ну, і ще був у кар'єрі Бахрамова дуже важкий, неприємний матч у 1972-му, коли Аякс приїхав в гості до Індепендьєнте в рамках Міжконтинентального кубка. У тому матчі аргентинці грали так грубо, що зламали Йохана Кройфа ще до 30-ї хвилини, а на другий тайм європейці не хотіли навіть виходити; їх ледве впросили. У підсумку все завершилося по-справжньому бойовою нічиєю 1:1.

Якщо чесно, Бахрамов не був найкращим рефері своєї епохи, але йому вистачало впевненості й харизми, аби тримати під контролем зірок – ось за що його призначали.

"В житті він був інтелігентним, м'яким, недовірливим. Але на полі змінювався. Ставав деспотичним, жорстким, рішучим. Нікому спуску не давав", – каже Хусаїнов.

Він сам вчився у Тофіка, як і Мирослав Ступар, та й інші з покоління, якому зараз 70-80 років.

Бахрамов-то був старшим; він помер ще у 1993-му.

Найсвітлішою подією останніх років його життя був приїзд до Баку Маргарет Тетчер у 1992-му, в ході якого вона наполягла на зустрічі з Тофіком – мовляв, без цього візит не буде повним. Старого це тоді дуже розчулило.

***

Хоча чому дивуватися? Він легенда.

Навіть перед ЧС-2006 німці склали про Бахрамова мультик, включивши до найзнаковіших персон мундіалів, що, певно, ніколи вже не повторить жоден лайнсмен.

А можете уявити відношення до Тофіка у Азербайджані, де зовсім негусто із футбольними знаменитостями?

"Якось ми з батьком були на пляжі, а поряд хтось смажив шашлик. Ми були у воді, але раптом хтось із тієї компанії з тацею в руках прийшов прямо до нас з кількома порціями шашлику. Це, сказав, вам від нашої родини", – пригадував син Тофіка в інтерв'ю BBC.

Його внук розповідав УЄФА, як прогулюючись бульваром вони зустрічали незнайомих людей, що віталися, просили автограф або просто обіймали дідуся.

Отакі-от масштаби поваги.

А був гол насправді чи не було його – справа вже десята.

За останні 25 років преса й вчені провели масу досліджень, і якщо Оксфордський університет визнав, що голу не було, то Sky Sports навпаки порахувала, що Бахрамов все побачив правильно.

Вірте, кому душа забажає.

Історія-бо в будь-якому разі давно написана, і як зазвичай буває, її автором виступив не той, хто точно правий, а той, хто мав сміливість взяти на себе відповідальність в ключовий момент.