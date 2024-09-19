Ліверпуль ощасливив особливого фаната, організувавши йому день мрії на "Енфілді"
Ліверпуль зробив щасливим юного фаната завдяки дню мрії. Хавбек Кертіс Джонс несподівано завітав до лавки, де юний Гаррі допомагав матері, викликавши бурю емоцій.
Футболіст провів вболівальника до роздягальні, давши йому можливість познайомитися з іншими гравцями та побачити усе, що відбувається за межами поля.
На цьому свято для Гаррі не закінчилося, бо він завітав на нещодавню гру "червоних" в АПЛ проти Ноттінгема (0:1). Парубок також зміг пробити пенальті на легендарному "Енфілді".
Зазначимо, що цей фанат має рідке захворення - синдром Вільямса. Це рідкісне генетичне захворювання, яке викликається відсутністю частини генів на 7-й хромосомі. Його характеризують специфічні фізичні риси, затримка в розвитку, проблеми з навчанням та особливі риси особистості, такі як доброзичливість і висока соціальність.