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Ексгравець Арсенала отримав тренерську ліцензію

Олег Дідух — 6 листопада 2024, 12:36
Ексгравець Арсенала отримав тренерську ліцензію
Мохаммед Ельнені (зліва)
x.com/ElNennY

Колишній півзахисник лондонського Арсенала Мохамед Ельнені отримав тренерську ліцензію УЄФА категорії А.

Про це повідомив 32-річний єгипетський хавбек у своїх соцмережах.

"З гордістю повідомляю, що я успішно отримав ліцензію УЄФА категорії А. Я вдячний за можливість розвивати свої тренерські навички та знання, і я дуже схвильований майбутньою подорожжю, оскільки я продовжую рости та робити позитивний вплив у світі футболу", – написав Ельнені.

Ліцензія категорії А дозволяє працювати з молодіжними командами до 18 років, а також резервні склади дорослих команд.

Ельнені виступав за Арсенал у 2016 – 2024 роках. Влітку поточного року хавбек перейшов у Аль-Джазіри з ОАЕ.

Раніше тренерську ліцензію отримав Майкл Ессьєн.

Мохамед Ельнені

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