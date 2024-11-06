Ексгравець Арсенала отримав тренерську ліцензію
Мохаммед Ельнені (зліва)
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Колишній півзахисник лондонського Арсенала Мохамед Ельнені отримав тренерську ліцензію УЄФА категорії А.
Про це повідомив 32-річний єгипетський хавбек у своїх соцмережах.
"З гордістю повідомляю, що я успішно отримав ліцензію УЄФА категорії А. Я вдячний за можливість розвивати свої тренерські навички та знання, і я дуже схвильований майбутньою подорожжю, оскільки я продовжую рости та робити позитивний вплив у світі футболу", – написав Ельнені.
Ліцензія категорії А дозволяє працювати з молодіжними командами до 18 років, а також резервні склади дорослих команд.
Ельнені виступав за Арсенал у 2016 – 2024 роках. Влітку поточного року хавбек перейшов у Аль-Джазіри з ОАЕ.
Раніше тренерську ліцензію отримав Майкл Ессьєн.