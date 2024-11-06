Ексгравець Арсенала отримав тренерську ліцензію

Колишній півзахисник лондонського Арсенала Мохамед Ельнені отримав тренерську ліцензію УЄФА категорії А.

Про це повідомив 32-річний єгипетський хавбек у своїх соцмережах.

"З гордістю повідомляю, що я успішно отримав ліцензію УЄФА категорії А. Я вдячний за можливість розвивати свої тренерські навички та знання, і я дуже схвильований майбутньою подорожжю, оскільки я продовжую рости та робити позитивний вплив у світі футболу", – написав Ельнені.

So proud to announce that I have successfully earned my UEFA A License ⚽️🎓 I am grateful for the opportunity to develop my coaching skills and knowledge and I’m very excited for the journey ahead as I continue to grow and make a positive impact in the world of football! @UEFA… pic.twitter.com/PStH0NnBPX — Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 3, 2024

Ліцензія категорії А дозволяє працювати з молодіжними командами до 18 років, а також резервні склади дорослих команд.

Ельнені виступав за Арсенал у 2016 – 2024 роках. Влітку поточного року хавбек перейшов у Аль-Джазіри з ОАЕ.

Раніше тренерську ліцензію отримав Майкл Ессьєн.