17 сезонів у складі Севільї: Навас покине команду наприкінці сезону

Іспанський захисник Хесус Навас покине Севілью після закінчення сезону-2023/24.

Про це клуб оголосив на офіційному сайті.

38-річний гравець повідомив про своє рішення партнерам по команді та тренерському штабу під час тренування.

Зазначимо, що Навас є рекордсменом Севільї за кількістю зіграних матчів за клуб (688).

У складі андалусійської команди Хесус виступав у період із 2003 по 2013 роки, далі відіграв чотири сезони в Манчестер Сіті, а потім повернувся у Севілью та був частиною команди із 2017 по 2024 роки. З іспанським колективом гравець завоював чотири титули Ліги Європи, два Кубки Іспанії та національний Суперкубок.